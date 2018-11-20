Gradara si conferma per il terzo anno consecutivo “Comune Rifiuti Free” La premiazione ha avuto luogo ad Ascoli Piceno in occasione di Ecoforum Marche

Si è svolta ad Ascoli Piceno la decima edizione di Ecoforum Marche – Le filiere industriali dell’economia circolare, iniziativa di Legambiente dedicata ai temi dell’economia circolare e della corretta gestione dei rifiuti urbani. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori del settore e associazioni, in un anno cruciale per l’attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Nel corso dell’Ecoforum sono stati premiati 13 Comuni Rifiuti Free delle Marche, realtà che riescono ad affiancare a un’elevata raccolta differenziata una bassa produzione di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento.

Tra questi, il Comune di Gradara si distingue per aver confermato per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di “Comune Rifiuti Free”, grazie a un sistema di raccolta porta a porta efficiente e, soprattutto, al corretto e responsabile comportamento dei cittadini. Un risultato che dimostra come la tutela dell’ambiente sia il frutto di uno sforzo collettivo, condiviso tra amministrazione comunale e comunità locale.

L’Amministrazione comunale di Gradara rivolge un sentito ringraziamento a tutti i cittadini, il cui impegno quotidiano rappresenta una vera buona pratica ambientale, capace di coniugare attenzione al futuro, qualità della vita, tutela del territorio e valorizzazione di un borgo dalla straordinaria bellezza e storia. A Gradara, sostenibilità ambientale e sviluppo convivono e si rafforzano reciprocamente.

Il prossimo passo sarà l’introduzione della tariffa puntuale, uno strumento che consentirà un effettivo risparmio per chi produce meno rifiuto indifferenziato, rendendo ancora più equo ed efficace il sistema di gestione dei rifiuti e incentivando comportamenti virtuosi.

Il riconoscimento ottenuto conferma Gradara come modello di riferimento regionale, dimostrando che un sistema di raccolta efficiente, partecipazione civica e politiche ambientali coerenti possono produrre risultati concreti e duraturi.