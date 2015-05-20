Sedicenne soccorso sul Monte Catria Infortunio lungo un sentiero per il giovane

Nel primo pomeriggio del 22 febbraio il Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuto sul Monte Catria a seguito della segnalazione di un infortunio lungo il sentiero che scende dalla Croce di vetta.

Un ragazzo di 16 anni è scivolato durante la discesa, riportando un trauma alla gamba che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

I tecnici del CNSAS, già presenti in Guardia attiva presso il Rifugio Capanna dei Porci, struttura in gestione come posto avanzato di soccorso, hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente per prestare le prime valutazioni e mettere in sicurezza l’area.

L’intervento è stato effettuato a supporto dell’elisoccorso Icaro 02, che ha verricellato sul posto il medico e il tecnico di elisoccorso. Dopo la stabilizzazione, il giovane è stato recuperato tramite verricello e trasferito verso la struttura sanitaria per gli accertamenti del caso.

A supporto una squadra dei Vigili del Fuoco.

La presenza del presidio avanzato in quota ha consentito una gestione tempestiva dell’evento, riducendo i tempi di intervento su un’area particolarmente frequentata.