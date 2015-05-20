Fano, iniziati i lavori per il recupero del Bastione Sangallo Al via interventi per un milione di euro

Cronaca

Un milione di euro per restituire alla città uno dei suoi luoghi identitari. Il progetto di recupero del Bastione Sangallo entra nel vivo con l’avvio dei lavori, cofinanziati al 50% dalla Regione Marche grazie al primo posto ottenuto dal Comune di Fano nel bando regionale dedicato alle Mura storiche.

«È un risultato importante – dichiara il sindaco Luca Serfilippi – frutto di un lavoro di squadra e della scelta precisa di credere fino in fondo in questo intervento. Abbiamo ereditato uno studio di fattibilità, ma abbiamo deciso di compiere un passo ulteriore, trasformandolo in un progetto esecutivo più ambizioso e competitivo. Oggi raccogliamo il frutto di quella scelta: al termine dei lavori il Bastione Sangallo diventerà un vero fiore all’occhiello della città».

Uno degli aspetti centrali dell’intervento è l’aumento della capienza: si passerà dagli attuali 150 posti a 350 persone. Un incremento significativo che consentirà di ospitare un numero maggiore di eventi culturali, iniziative pubbliche e manifestazioni in piena sicurezza e con standard adeguati, rafforzando il ruolo del Bastione Sangallo come spazio vivo e dinamico della città.

Il sindaco Serfilippi ha ringraziato l’assessore regionale Francesco Baldelli per il sostegno concreto della Regione: «Metà del finanziamento è regionale. Quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano».

«Questo è il senso del gioco di squadra – ha sottolineato Baldelli –. Per la prima volta la Regione Marche ha investito circa 12 milioni di euro nel recupero delle identità dei borghi e delle città attraverso il bando sulle mura storiche. Fano in passato non era riuscita a rientrare nel finanziamento. Questa amministrazione ha migliorato il progetto, trasformando un semplice restauro in una vera restituzione ai cittadini. Non un intervento che imbalsama un’opera, ma che le dà un futuro, rafforzando turismo e cultura in una città che è tra i motori dell’economia regionale. Abbiamo restituito attenzione e dignità alla terza città delle Marche, che in passato non era stata adeguatamente valorizzata».

Nel merito tecnico è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari, spiegando come la redazione del progetto esecutivo abbia consentito di incrementare il punteggio in graduatoria, anche grazie al recupero strutturale del Bastione Sangallo, compromesso in alcune parti dall’erosione salina dei mattoni.

«L’intervento – ha precisato Ilari – prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di passerelle di collegamento tra i diversi livelli, una nuova torre esterna in acciaio che fungerà da accesso e uscita di sicurezza, aumentando la capienza dello spazio, la creazione di un servizio igienico accessibile, il recupero estetico e strutturale dell’intero complesso e un nuovo impianto illuminotecnico di pregio. È un progetto che unisce tutela e fruizione: rendiamo il Bastione Sangallo più sicuro, più accessibile e capace di accogliere fino a 350 persone, nel massimo rispetto della sua identità storica».

L’assessore alla Cultura Lucia Tarsi ha evidenziato l’impatto sociale dell’opera, sottolineando come l’intervento migliori concretamente l’accessibilità e consenta a tutti di fruire di un bene architettonico di grande valore culturale, legato alla tradizione dell’architettura e dell’ingegneria militare che caratterizza il territorio marchigiano.

I lavori saranno realizzati dalla ditta Macoser e il termine dell’intervento è previsto entro il 31 dicembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con le tempistiche tecniche legate alla realizzazione e all’installazione delle strutture in acciaio.

Con questo intervento il Bastione Sangallo non viene semplicemente restaurato, ma restituito alla città con una nuova funzione e una rinnovata capacità di accoglienza: una fortezza che torna a essere spazio condiviso, cultura e comunità.