Sabato 9 maggio manifestazione a difesa del porto di Pesaro Chiesto il ripristino di finanziamenti pubblici per un valore di 11 milioni di euro

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Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’invio di una lettera formale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e alla Regione Marche, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani promuove ora un’iniziativa pubblica a difesa del porto di Pesaro.

«Sabato 9 maggio, insieme agli operatori portuali, alle categorie economiche e ai rappresentanti del comparto marittimo, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione pubblica per chiedere il ripristino dei finanziamenti pari a 11 milioni di euro destinati alla realizzazione della vasca di colmata e del dragaggio. Il porto di Pesaro – sottolinea il sindaco – è un’infrastruttura strategica per l’economia della città e dell’intero territorio. Il definanziamento di queste risorse rappresenta un grave rischio per il futuro dello scalo, per tutte le attività ad esso collegate e per le centinaia e centinaia di turisti e cittadini che hanno la passione per il mare. Per questo non possiamo permettere che la città venga scippata di una cifra così ingente».

La mobilitazione nasce dalla forte preoccupazione condivisa dagli operatori del settore, che sottolineano l’urgenza di garantire gli interventi necessari per il dragaggio e per il pieno funzionamento del porto. Il sindaco annuncia inoltre che nei prossimi giorni inviterà a partecipare alla manifestazione anche i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, affinché si costruisca una posizione unitaria a difesa del porto della città.

«Non possiamo permetterci di perdere 11 milioni di euro per un’opera fondamentale come la vasca di colmata – prosegue Biancani –. È una battaglia che riguarda tutta la città: istituzioni, imprese e lavoratori. Per questo abbiamo deciso di manifestare, insieme agli operatori, per chiedere con forza che queste risorse vengano recuperate. Parliamo di finanziamenti disponibili da anni, su cui però si sono accumulati ritardi e passaggi non completati, non dipendenti dal Comune perché – ricorda il sindaco – la competenza è di Autorità Portuale, quindi un ente statale. Oggi il rischio concreto è che queste risorse vengano meno senza che i lavori siano stati nemmeno avviati. Serve quindi un’assunzione di responsabilità chiara da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. Il porto non può essere penalizzato da lungaggini burocratiche. Pesaro chiede risposte concrete, tempi certi e il pieno ripristino delle risorse».

La manifestazione rappresenterà un momento di unità del territorio per difendere un’infrastruttura considerata centrale per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale della città. È prevista per sabato 9 maggio, alle ore 12.15, alla nuova darsena di Pesaro (altezza ristorante La Vela).