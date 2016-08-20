Chiusura dell’ufficio postale di Lucrezia, l’appello del sindaco di Cartoceto Andreoni "Non possiamo non evidenziare il disagio che questa situazione sta creando"

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Con una nota pervenuta in data 23 giugno, Poste Italiane ha comunicato al Comune di Cartoceto un’ulteriore proroga dei tempi di riapertura dell’Ufficio Postale di Lucrezia, sito in via Marche 3.

L’ufficio, come noto, è interessato dai lavori legati al Progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, un intervento finalizzato al rinnovamento degli spazi e al progressivo potenziamento dei servizi, in particolare sul fronte della cittadinanza digitale.

Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, la riapertura dell’Ufficio Postale di Lucrezia, inizialmente prevista per il 29 maggio e successivamente rinviata al 25 giugno, è stata ora ulteriormente prorogata al 22 luglio.

Sul punto interviene il Sindaco Matteo Andreoni: «Ho già rappresentato ai vertici di Poste Italiane tutto il mio rammarico e il mio disappunto per questa ulteriore proroga. Comprendiamo il valore dell’investimento che Poste sta realizzando sul nostro territorio e riconosciamo l’importanza di servizi nuovi e più accessibili, che potranno lavorare in stretta connessione anche con quelli comunali. Tuttavia, non possiamo non evidenziare il disagio che questa situazione sta creando per una comunità numerosa come quella di Lucrezia – continua Andreoni – Per questo abbiamo chiesto a Poste Italiane di fare tutto il possibile per ridurre i tempi di riapertura e, nel frattempo, di valutare l’attivazione di un presidio postale temporaneo, dando la disponibilità ad individuare un’area idonea, così da limitare al massimo i disagi per i cittadini. Continueremo a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione e i tempi comunicati per la riapertura, mantenendo costante il confronto con Poste Italiane nell’interesse della cittadinanza».

Durante il periodo di chiusura, Poste Italiane ha indicato come ufficio postale limitrofo quello di Calcinelli, sito in via Flaminia 139, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24.

Presso l’Ufficio Postale di Calcinelli sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto, come conto o libretto. Sempre presso l’ufficio di Calcinelli sarà inoltre disponibile una sala consulenza finanziaria dedicata ai clienti dell’Ufficio Postale di Lucrezia.

Nel periodo di chiusura dell’Ufficio Postale di Lucrezia, la cittadinanza potrà fare riferimento anche agli altri uffici postali presenti sul territorio. In particolare, sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Postale di Cartoceto, in piazza Garibaldi 12, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

Resta disponibile anche l’Ufficio Postale di Cuccurano, in via della Scuola 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45, con ATM fruibile 24 ore su 24.