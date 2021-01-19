Tavullia ospiterà il 22° Campionato del Mondo di Compak Sporting In programma dal 19 al 23 agosto

73 Letture Sport

L’Amministrazione Comunale di Tavullia annuncia con soddisfazione che il territorio sarà nuovamente protagonista sulla scena sportiva internazionale ospitando il 22° Campionato del Mondo di Compak Sporting, in programma dal 19 al 23 agosto 2026 presso gli impianti del TAV San Martino di Rio Salso. L’evento è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte istituzioni, organizzatori, rappresentanti della Federazione e operatori del settore.

Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario mondiale della disciplina, che riporterà a Tavullia centinaia di atleti provenienti da ogni parte del mondo. Dopo il successo dell’edizione ospitata nel 2018, la Federazione internazionale ha infatti scelto nuovamente Rio Salso quale sede della manifestazione, confermando il valore dell’impianto sportivo, la qualità dell’organizzazione e la capacità di accoglienza dimostrata dal territorio.

Saranno 40 le nazioni rappresentate e 800 gli atleti iscritti, numero che ha già portato al completo la disponibilità prevista per la competizione. Un risultato che conferma l’interesse internazionale verso l’evento e che si tradurrà in una significativa presenza di delegazioni, tecnici, accompagnatori e appassionati, con importanti ricadute anche sul sistema dell’ospitalità e dell’accoglienza dell’intero comprensorio.

Nel corso della conferenza stampa è stato evidenziato come una manifestazione di questa portata rappresenti un’importante occasione di promozione per Tavullia e per tutto il territorio circostante. La presenza di partecipanti provenienti da numerosi Paesi consentirà infatti di valorizzare non soltanto l’eccellenza dell’impianto sportivo di Rio Salso, ma anche il patrimonio paesaggistico, turistico ed enogastronomico dell’area, favorendo una significativa visibilità a livello internazionale.

L’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dell’Associazione Sportiva Tiro a Volo San Martino per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento, sottolineando come il lavoro svolto negli anni abbia permesso di costruire una realtà riconosciuta ai massimi livelli internazionali. L’organizzazione di un campionato mondiale rappresenta infatti il risultato di un percorso fatto di competenza, investimenti e capacità organizzativa.

Nel corso della presentazione è stata inoltre annunciata la consegna di un riconoscimento, da parte del CONI, a Oliviero Pacassoni, Delegato Regionale Marche della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), figura di riferimento per il coordinamento dell’attività sportiva e dei poligoni affiliati della regione, per il contributo offerto alla crescita e allo sviluppo del movimento e per il costante impegno nella promozione della disciplina.

Il programma della manifestazione prenderà il via con le giornate dedicate agli allenamenti, in calendario dal 15 al 18 agosto, mentre la cerimonia inaugurale si svolgerà il 18 agosto, con la consegna dei pettorali agli atleti e il momento ufficiale di apertura del campionato. Le gare inizieranno il 19 agosto e vedranno i partecipanti confrontarsi nella disciplina del Compak Sporting su un totale di 200 bersagli, distribuiti nell’arco delle cinque giornate di competizione. La manifestazione si concluderà il 23 agosto con le premiazioni e la cerimonia ufficiale di chiusura.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio sostegno all’iniziativa, riconoscendo nello sport un importante strumento di crescita, promozione e valorizzazione del territorio. Ospitare una manifestazione di livello mondiale significa creare occasioni di incontro tra culture diverse, favorire la conoscenza del territorio e consolidare il ruolo di Tavullia come sede capace di accogliere grandi eventi internazionali.