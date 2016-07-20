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Maltempo a Pesaro, l’appello del sindaco Biancani a Marche Multiservizi

"Necessario il potenziamento delle pulizie nelle zone più colpite della città"

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Andrea Biancani

La forte ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato Pesaro, con piogge e intense raffiche di vento, ha provocato la caduta di foglie, aghi di pino e altro materiale vegetale in diverse aree della città, in particolare nella zona mare e nei quartieri caratterizzati dalla presenza di numerosi pini.

Per questo motivo il sindaco Andrea Biancani ha chiesto, sin dai giorni scorsi, a Marche Multiservizi, di intensificare gli interventi di spazzamento e pulizia delle strade e dei marciapiedi, così da ripristinare nel più breve tempo possibile il decoro urbano e garantire condizioni di maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti.

«Ho chiesto sin da subito spiegazioni a MMS sui ritardi segnalati anche dai cittadini, riferiti alla pulizia delle strade. L’azienda ci ha riferito che il rallentamento delle operazioni, oltre ad essere legato alla straordinarietà degli eventi, è stato determinato dalla temporanea indisponibilità di alcune spazzatrici, che hanno subito un guasto proprio nei giorni successivi al maltempo. Una criticità che, da ieri, è stata superata con il pieno ripristino della funzionalità dei mezzi. Adesso – conclude il sindaco – le spazzatrici sono nuovamente tutte operative e gli interventi sono concentrati – già da ieri – in particolare nelle aree che hanno risentito maggiormente delle raffiche di vento. L’obiettivo è restituire quanto prima decoro e pulizia alla città. Continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare gli interventi necessari fino al completo ripristino delle condizioni ordinarie».

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