Ondata di maltempo, allagata la ‘Fogliense’ Provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il Borgo Massano e Cà Gallo

Non si placa ancora l’ondata di maltempo che sta bersagliando da circa 48 ore le marche. Non fa eccezione la provincia di Pesaro che, assieme a quella di Ancona risulta tra le zone più flagellate.



Oltre a svariati interventi da parte dei Vigili del Fuoco per liberare strade da alberi caduti o rimuovere rami pericolanti, nella giornata del 13 maggio si è verificata una piccola esondazione del fiume Foglia nel Pesarese: sulla Statale 744 “Fogliense”, a causa di allagamento che ha coinvolto il piano stradale, è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 13+800 (Borgo Massano) e il km 15 (Cà Gallo). La circolazione è stata deviata in loco mediante viabilità alternative. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, Vigili del fuoco e forze dell’ordine, per ristabilire le normali condizioni di viabilità.