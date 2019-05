Sant’Ippolito, spara ad imbianchino 30enne per un debito: arrestato Si tratta di un autotrasportatore di 57 anni

E’ finito in manette l’ autotrasportatore di 57 anni, A.P. originario della Campania e residente a Pian di Rose, reo di aver sparato ad un 33enne moldavo. Il 57enne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno denunciato a piede libero per lesioni gravissime.



I fatti risalgono alla sera del 15 maggio: erano circa le 20 quando un imbianchino albanese di 30 anni è rimasto ferito gravemente a un ginocchio da un proiettile sparato da una pistola Smith and Wesson calibro 38 regolarmente detenuta.

Dopo un lungo e articolato inseguimento che ha messo in campo i carabinieri del nucleo operativo di Fano e del nucleo investigativo di Pesaro insieme ai militari delle stazioni di Pergola e Fossombrone, lo sparatore è stato individuato all’uscita del casello di Rimini nord poco dopo l’una di notte.