Rubavano attrezzi da lavoro a Fermignano e dintorni, arrestati due uomini I Carabinieri si sono imbattuti in un 28enne e un 35enne, nei confronti dei quali sono scattati gli arresti domiciliari

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo i Carabinieri di Urbino hanno individuato e arrestato a Fermignano due individui trovati in possesso di una cospicua quantità di merce rubata.

Protagonisti della vicenda un 28enne e un 35enne originari della Campania, sorpresi dai militari a bordo di un’automobile che, intorno alle 3.00, si aggirava a fari spenti e a bassa velocità. Quando è stato chiesto loro il motivo della loro presenza a Fermignano a quell’ora, i due hanno dichiarato di essere operai in trasferta per effettuare un lavoro nelle vicinanze, non riuscendo tuttavia a chiarire quale fosse di preciso la loro destinazione.

Le forze dell’ordine hanno allora condotto una perquisizione sulla loro automobile, al cui interno è stata rinvenuta una moltitudine di arnesi e attrezzi da lavoro di ogni genere, nonché alcune apparecchiature elettroniche.

In breve tempo i Carabinieri sono così risaliti a tre proprietari di altrettanti furgoni dai quali erano stati trafugati gli articoli in questione, del valore complessivo di oltre 10.000 euro. Parte della refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi possessori, mentre continuano le indagini riguardanti le identità delle restanti persone derubate. Per i due campani sono invece scattati gli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato.