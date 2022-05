Nuovo incontro a Pesaro sulle antenne di telefonia mobile e tecnologia 5G L'evento, cui parteciperà il prof. Ennio Gambi, è in programma nel pomeriggio di giovedì 5 maggio a Palazzo Gradari

Prosegue domani, giovedì 5 maggio, ore 18:30, a palazzo Gradari, il ciclo di incontri organizzato dal Comune di Pesaro sul tema “Antenne di telefonia mobile e tecnologia 5G”. Presente, come relatore del secondo appuntamento, il professor Ennio Gambi dell’Università Politecnica delle Marche, che approfondirà il tema “Aspetti tecnologici e ricadute economico-industriali della quinta generazione radiomobile”.

«Sarà un’altra occasione per essere più informati in merito a una tecnologia necessaria per l’innovazione del nostro territorio; un’infrastruttura primaria per la città, che garantisce competitività e che non nuoce alla salute» spiegano Heidi Morotti, assessora alla Sostenibilità e Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione.

Per partecipare è necessario indossare mascherina FFP2. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

ENNIO GAMBI

Docente del corso “Wireless Communication and Navigation Systems” della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica; docente del corso di “Tecnologie per le Telecomunicazioni” della Laurea in ingegneria Informatica e dell’Automazione. Presidente del Consiglio Unificato dei corsi di studio in Ingegneria Elettronica. Autore di oltre 270 pubblicazioni scientifiche e relatore di oltre 500 tesi di laurea nel settore delle telecomunicazioni.