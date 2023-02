Strada della Contessa chiusa un anno per lavori, le preoccupazioni di Confartigianato Roberto Bornaccioni: "La chiusura completa aggraverà ulteriormente le difficoltà di spostamento"

“È chiaro, come da sempre sosteniamo, che la manutenzione delle infrastrutture viarie è indispensabile per garantire la sicurezza della circolazione e l’accessibilità dei territori, tuttavia ci preoccupano i lunghi tempi di chiusura della principale e fondamentale via di collegamento interregionale Marche-Umbria”. Questo il timore espresso da Roberto Bornaccioni presidente del Comitato territoriale di Urbino e aree interne di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, in merito alla chiusura per un anno della Strada della Contessa.

“Già oggi la circolazione regolamentata semaforicamente a senso unico alternato, crea forti disagi e rallentamenti, la chiusura completa aggraverà ulteriormente le difficoltà di spostamento e determinerà un profondo stravolgimento di tutta la viabilità, con pesanti ripercussioni sulle imprese e la collettività”.

Per questo Confartigianato chiede che vengano da subito rese disponibili conduttrici alternative per gli spostamenti da e verso l’Umbria e garanzie certe sul rispetto dei termini temporali di conclusione lavori.