La rassegna “Andar per fiabe” fa tappa al teatro Sanzio di Urbino Domenica 4 febbraio (ore 17.00) con lo spettacolo "Rosaspina. Storia di un bacio"

Domenica 4 febbraio con Ullallà Teatro in Rosaspina. Storia di un bacio al Teatro Sanzio di Urbino primo appuntamento per le famiglie della rassegna della provincia di Pesaro e Urbino Andar per fiabe, promossa da AMAT con i Comuni del territorio e realizzata on il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Rosaspina è una fiaba autentica che possiede in sé i segreti della vita e dell’animo umano, sia esso fanciullo o adulto, come l’amore, il coraggio, il desiderio, la curiosità.

La fiaba è fatta rivivere attraverso la danza, la parola narrata in rima e il video. Linguaggi mescolati tra loro come fossero la trama di un tappeto dove la globale visione ne dona un quadro di colori ed emozioni.

Lo spettacolo non intende offrire una morale o momenti di riflessione, bensì donare un racconto che dia la possibilità a grandi e piccini, di immedesimarsi e provare emozioni.

C’è un filo rosso che percorre tutta la storia, un bacio, simbolo e metafora dell’amore, un bacio per far passare il dolore, un bacio per dimostrare amore, un bacio per salutarsi e ritrovarsi.

C’era una volta un re e una regina che desideravano tanto avere un figlio. Dopo lungo penare nacque una bellissima bambina. Per festeggiare il lieto evento fecero una grande festa ma una delle fate del regno non fu invitata. Perché? Così per vendetta lanciò la sua maledizione: “la bambina a 15 anni si pungerà un dito e morirà” Ma le fate buone attraverso il loro intervento magico faranno in modo che non vi sia morte ma un sonno lungo 100 anni. Solo il bacio di un principe innamorato potrà poi risvegliarla. Parole in movimento per raccontare la storia di un bacio.

Rosaspina. Storia di un bacio è uno spettacolo di Pippo Gentile, Angela Graziani, Marco d’Agostin e Francesca Foscarini, con Pippo Gentile, Angela Graziani, Alessia Gottardi, Elisa Settin. Il progetto drammaturgico è di Pippo Gentile, audio luci e video di Alberto Gottardi, coproduzione Ullalla’ Teatro, OperaEstate Festival Veneto.

Andar per fiabe a Urbino prosegue il 3 marzo con Papagheno Papaghena. I Pappagalli di Mozart di Pem Habitat Teatrali e il 14 aprile con Cappuccetto Rosso. Una fame da lupo! del Teatro delle Isole.

Informazioni e biglietti: Teatro Sanzio 0722 2281, biglietterie circuito AMAT / vivaticket anche on line.

Inizio spettacolo ore 17.