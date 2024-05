Entrate in funzione tre nuove telecamere nel territorio di San Costanzo Sorveglieranno le isole ecologiche di via Collemare, via Sicilia e strada Grazie Ponte Rio

Il Comune di San Costanzo è lieto di informare la cittadinanza che sono entrate in funzione tre nuove telecamere di videosorveglianza nell’ambito del progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale.

Le nuove telecamere sono state installate presso le isole ecologiche situate in Via Collemare, Via Sicilia e Strada Grazie Ponte Rio.

L’installazione di queste telecamere è stata possibile grazie ad un accordo di collaborazione con ASET, nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti, che andrà a supportare anche le attività svolte dagli ispettori ambientali nel territorio del Comune di San Costanzo.

Attualmente, il sistema di videosorveglianza comunale è composto da un totale di 36 telecamere che coadiuvano il controllo del patrimonio comunale e la sicurezza urbana.

Il sistema comprende:

– 7 varchi di lettura targhe OCR Selea;

– 7 telecamere di videosorveglianza delle isole ecologiche;

– 22 telecamere di contesto, suddivise come segue:

– 8 a Cerasa;

– 10 nel centro storico di San Costanzo;

– 3 presso le scuole;

– 1 in un parco pubblico di Via Liguria.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare nel mantenere la sicurezza e la pulizia del nostro territorio, contribuendo così al benessere e alla qualità della vita nella nostra comunità.