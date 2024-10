Giovedì 3 ottobre incontro a Fano sul bando rivolto agli agriturismi L'appuntamento, previsto alle ore 21.00, è promosso dal consigliere regionale Giacomo Rossi

106 Letture Cronaca

Continuano gli incontri tecnico/informativi relativi al Bando Agricoltura promossi dal Consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi.

Giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 sarà la volta di Fano, presso la sede dei Civici Fano in Via U. De Pili, 65: questa riunione accorpa anche quella prevista a Montefelcino per le ore 18.00 ma annullata per motivi logistici.

Per informazioni si può contattare il 348/0058169.

Il Consigliere Giacomo Rossi in una nota afferma: “Questa è la nostra politica, tra la gente e al servizio della gente, al di là delle appartenenze. Ringrazio il nostro Capo Segreteria, Sergio Solari e l’assistente Alessandro Domenichelli per la parte tecnica, nonché l’assessore al Comune di Fano Loredana Maghernino, il consigliere comunale Kristian Forti e tutto il gruppo dei Civici Fano per l’organizzazione di questi momenti divulgativi”.