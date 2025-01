Pronta a scattare la stagione 2025 del teatro Comunale di Cagli A partire da domenica 26 gennaio: sul palco il Balletto di Milano

Il cartellone 2025 del Teatro Comunale di Cagli realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’Unione Montana Catria e Nerone, è stato presentato oggi dal sindaco di Cagli Alberto Alessandri con l’assessore alla cultura Benilde Marini e il direttore del Teatro Comunale Sandro Pascucci e con il presidente AMAT Piero Celani e il direttore Gilberto Santini.

Undici i titoli in programma. Dopo la nuova inaugurazione del teatro Comunale, il 1 gennaio – terminati i lavori al tetto e agli infissi finanziati con PNRR –, con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta e con la soprano Sofia Celenza, tra i maggiori protagonisti di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, la stagione entra nel vivo domenica 26 gennaio con il Balletto di Milano. La compagnia diretta da Carlo Presta porta in scena “La dolce vita. Da Nino Rota a Hans Zimmer: viaggio nelle colonne sonore dei film più amati” carrellata emozionante, con le coreografie di Agnese Omodei Salè e Adriana Mortelliti, delle colonne sonore più iconiche del grande schermo.

Grande successo in Spagna, “Vicini di casa” di Cesc Gay è in programma domenica 2 febbraio (in abbonamento) con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai e la regia di Antonio Zavatteri. Commedia libera e provocatoria, racconta le vicissitudini domestiche di due coppie e indaga con divertita leggerezza su inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Venerdì 28 febbraio (fuori abbonamento) Alessandro Bergonzoni torna a teatro con il nuovo “Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)”, spettacolo in cui la capacità del comico bolognese di giocare col linguaggio crea un mondo parallelo surreale e comico dove il paradosso è il riferimento artistico caratterizzante.

Venerdì 7 marzo (fuori abbonamento) è la volta di Frida Bollani – affiancata da Mark Glentworth, percussionista e compositore britannico dalla carriera costellata di collaborazioni prestigiose: con il regista Steven Berkoff, con il compositore Peter Maxwell Davis e con la Sinfonica della BBC – in una data del tour “Semplicemente Frida in Tour”. Figlia d’arte, pianista e cantante dal talento raro, ormai una star da ‘tutto esaurito’ ovunque, Frida si è spesso esibita a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) facendosi conoscere dal grande pubblico televisivo nel concerto del 2 giugno 2021 al Quirinale con la sua personale interpretazione dell’Inno nazionale e con toccanti omaggi a Dalla e a Battiato nel concerto del 2 giugno 2021 al Quirinale.

“Tosca” di Puccini torna domenica 23 marzo (in abbonamento) nell’edizione dell’Orchestra Raffaello diretta da Stefano Bartolucci con la regia di Giuliano Ferri. Interpreti Felicia Bongiovanni, Dario Ricchizzi, Ferruccio Finetti, Ken Watanabe, Olivier Mani, Patrizio Saudelli, Flavio Mezzolani, Emanuele Mangano, Viola Giagnolini e il Coro “I Cantori della Città Futura”.

L’ultimo appuntamento del cartellone in abbonamento è venerdì 4 aprile con Geppy Gleijeses in “Il fu Mattia Pascal”, con la partecipazione di Marilù Prati, adattamento di Gleijeses e di Marco Tullio Giordana, che firma la regia del romanzo di Pirandello, mescolando i linguaggi di teatro e cinema.

Fuori abbonamento, ai i più piccoli è riservato, domenica 13 aprile, nell’ambito di Andar per Fiabe, in “Pulcetta dal naso rosso” di Kosmocomico Teatro, con testo, regia, e pupazzi di Valentino Dragano con la voce narrante di Marco Continanza.

Ancora un fuori abbonamento, venerdì 16 maggio, con l’Ensemble Bozzolini con la direzione artistica di Hektor Buddla e NBDT Nuovo Balletto di Toscana con la direzione artistica di Philippe Kratz in “Loading…”, trittico di coreografie firmate da Michela Priuli, Arianna Benedetti e dallo stesso Kratz.

Completano la proposta altri appuntamenti, uno per la rassegna TeatrOltre, al momento non ancora definito, e altri due Extra: “Quelle storie… venute dal cielo” per i più piccoli, proposto da TAM Teatro Alte Marche e andato in scena il 5 gennaio e “Un, due, tre. Stella” di Fabbrica Torelli previsto per sabato 8 febbraio.

Abbonamenti a 4 spettacoli in vendita al botteghino del Teatro Comunale (tel. 338/2812334), orario 17-19.30, botteghino.teatrodicagli@gmail.com) il 17 e 18 gennaio (rinnovi) e il 19 e 20 gennaio (nuovi) a 90 euro (platea e palchi) con ridotto under 25-over 65 e convenzionati vari a 75 euro.

Biglietti per i singoli spettacoli del cartellone in abbonamento in vendita a 25 euro (platea e palchi con ridotto a 15 euro) e 15 euro per i posti di loggione.

Per i fuori abbonamento “Arrivano i Dunque” e “Semplicemente Frida in Tour” e “Loading… ” biglietti di platea e palchi 20 euro (ridotto 18 euro), loggione 15 euro; per “Pulcetta dal naso rosso” posto unico numerato 8 euro, ridotto fino a 14 anni 5 euro; per “Un, due, tre, stella” posto unico numerato 12 euro gratuito fino a 14 anni; per l’appuntamento di “TeatrOltre” platea e palchi 10 euro, ridotto e loggione 8 euro.

Biglietti anche nelle ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com (on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione).

Informazioni Comune di Cagli, Ufficio Cultura 0721 780797, AMAT (tel. 071/2072439, lunedì – venerdì orario 10 – 16) amatmarche.net; botteghino del Teatro Comunale (tel. 338/2812339, orario 17-19.30 nei giorni di apertura).

Inizio spettacoli giorni feriali ore 21, domenica e festivi ore 17.