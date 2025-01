La rassegna “Andar per fiabe!” fa tappa a Sassocorvaro Auditore Domenica 12 gennaio con lo spettacolo per famiglie "Storie con le gambe per orecchie in partenza"

Domenica 12 gennaio prosegue al Teatrino della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro Auditore Andar per fiabe! Storie fantastiche nei teatri della provincia, rassegna per le famiglie organizzata da AMAT, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, il sostegno del MiC e della Regione Marche.

Alle ore 17 Lucia Palozzi è in scena con Storie con le gambe per orecchie in partenza, uno spettacolo di Teatro Giovani Teatro Pirata.

C’è un filo che lega uomini e donne nati in luoghi lontanissimi a migliaia di anni di distanza. È un filo fatto di storie, che entrano nelle orecchie delle persone ed escono dalle loro bocche e, viaggiando sulle loro gambe, si scoprono ogni volta diverse e simili al tempo stesso, come i volti di un nonno e un nipote o come la pelle delle genti del mondo sotto i vestiti e dietro i pensieri. Una scatola di racconti che nel tempo si svuota e si riempie, cambia e cresce. Piccoli oggetti, storie nuove e antiche, che trovano una forma diversa, un nuovo modo di raccontarsi. Lo spettacolo ricorda l’atmosfera dei racconti intorno al fuoco, creando per i piccoli spettatori un incontro intimo, dolce e divertente con il teatro.

Andar per fiabe offre fino ad aprile un ricco cartellone dedicato alle famiglie di 23 appuntamenti in 15 teatri di altrettanti comuni del territorio provinciale: Cagli, Fano, Frontone, Gradara, Macerata Feltria, Mondavio, Mombaroccio, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro Auditore, Urbania, Urbino e Vallefoglia. 22 le compagnie, specializzate in teatro per l’infanzia, spesso vincitrici di prestigiosi premi nazionali e internazionali, provenienti da tutta Italia che accompagneranno bambini e famiglie in questa rassegna al servizio della fantasia, della curiosità e della straordinaria capacità di ascolto dei piccoli, grandi spettatori. Programma completo su www.amatmarche.net.

Informazioni: AMAT, uffici di Pesaro 0721 849053 – 366 6305500, reteteatripu@amat.marche.it, biglietterie circuito AMAT / vivaticket, anche on line.