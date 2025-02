Doppio appuntamento sabato 8 febbraio con la rassegna “Teatri d’Autore” Nei teatri di Mondavio e Mombaroccio

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa sabato 8 febbraio al Teatro Comunale di Mombaroccio con lo spettacolo Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo di e con Giulia Pont e al Teatro Apollo di Mondavio con Ghita Storia della Fornarina lettura scenica con Giulia Bellucci e la regia di Giacomo Ferraù.

Al Teatro Comunale di Mombaroccio al centro della scena ci saranno l’amore e la figura femminile, tra teatro, stand-up comedy e canzoni dal vivo. Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo racconta come la fine di un amore possa diventare un nuovo inizio. Come si fa a pensare di aver trovato l’anima gemella sotto casa, se siamo 7 miliardi? Un percorso a volte tortuoso, a volte esaltante, a volte drammaticamente comico nel quale scoprire se stessi, emanciparsi dai canoni sociali ed esplorare l’universo – spesso ancora tabù – del piacere femminile. Una stand up comedy travolgente sulle relazioni tossiche e su come a volte la fine di un rapporto non sia necessariamente una tragedia.

Una serata dedicata alla figura femminile e all’amore anche a Mondavio con Ghita Storia della Fornarina, racconto di un amore assoluto e potentissimo. Amore e morte insieme. Un sentimento universale mai completamente risolto, una perdita che non è lecito piangere, se non nel silenzio di un convento. Le lacrime agli occhi di Ghita, di fronte alla tomba del proprio amore scomparso prematuramente. L’urlo di dolore che le lacera le viscere, quando vede che accanto al nome del suo amore, hanno inciso nella pietra il nome di una donna che non ha mai amato e non il suo. La corsa di Ghita attraverso la città, derisa ed allontanata da tutti, preda della rabbia ed accecata del dolore. La sua scelta di chiudere il mondo fuori dalla porta del convento, o forse di chiudere sé lontano dal mondo. Il convento dove lentamente, anno dopo anno, Ghita si spegne.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053- 3666305500, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 12 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387620, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro dalle ore 20. Inizio spettacoli ore 21.15.