Doppio appuntamento con il teatro comico a Mondolfo Protagonisti Paolo Cevoli (22 luglio) e Alessandro Bergonzoni (2 agosto)

La parola sanguigna del romagnolo Paolo Cevoli il 22 luglio e quella intellettuale e straniante dell’emiliano Alessandro Bergonzoni il 2 agosto: con due appuntamenti del miglior teatro comico in Piazza del Comune, proposti in collaborazione con AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, Mondolfo si avvia a confermarsi un importante palco estivo.

«Siamo orgogliosi –- ha dichiarato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri – di poter offrire alla cittadinanza e ai visitatori due appuntamenti di grande rilievo con protagonisti della scena nazionale come Cevoli e Bergonzoni. Questi eventi rappresentano un’importante occasione di attrattività per il nostro territorio, valorizzando la vocazione culturale di Mondolfo anche nella programmazione estiva. Un sentito ringraziamento va ad AMAT per la preziosa collaborazione e alla Regione Marche per il sostegno che consente di portare nel cuore del nostro centro storico proposte artistiche di alto livello».

Paolo Cevoli Show in cartellone martedì 22 luglio, trae spunto dal repertorio del comico riccionese: senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità. Settantacinque minuti di battute ‘a raffica’, fra vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola e sulla innegabile superiorità delle ‘azdore’ (signore, NdR) romagnole rispetto all’uomo.

“Arrivano i Dunque (avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)” di e con Alessandro Bergonzoni è in programma sabato 2 agosto messo in scena con la regia firmata con il fido Riccardo Rodolfi. Giocando sin dal titolo con le parole, il comico bolognese presenta lo spettacolo come “un’asta dei pensieri”. E ci immerge nel suo universo surreale fatto di fraintendimenti, libere associazioni e ironiche costatazioni, da grammatica audace e ardita sintassi. Illuminato, infine, fra sterzate semantiche e repentine inversioni a U, dall’empatia. Appunto: «Un’asta dei pensieri. Cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta».

I biglietti – posto unico numerato a 20 euro, con ridotto under 10 – sono in vendita nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). I biglietti si possono acquistare anche al botteghino allestito in piazza del Comune la sera precedente e quella di spettacolo dalle ore 17,30.

Per informazioni: AMAT Tel. 071 2072439, Comune di Mondolfo – Ufficio Turismo e Cultura Tel. 0721 939218.

Inizio ore 21,15.