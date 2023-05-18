Adesso PU
Risarcimenti alluvione maggio 2023: aperti i termini per presentare le istanze

C'è tempo fino al 31 ottobre

Alluvione a Pesaro del maggio 2023

C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per manifestare la volontà di presentare istanza di contributo per coloro che hanno subito danni a causa dell’alluvione di maggio 2023 e che non hanno già presentato domanda. È quanto comunicato dall’ordinanza n. 52 del 2025 della Regione Marche, che aggiorna la ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

I soggetti interessati dovranno manifestare la volontà di presentare istanza (che assegna una priorità a coloro che poi la presenteranno formalmente) tramite la piattaforma digitale Indica. Possono presentare la dichiarazione, in particolare: proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento di immobili ad uso abitativo o prevalentemente abitativo; legali rappresentanti di persone giuridiche titolari di attività economiche, produttive o agricole; amministratori di condominio; presidenti di consorzi; professionisti incaricati come delegati.

Link alla piattaforma: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/indica/

Comune di Pesaro
Comune di Pesaro
Pubblicato Giovedì 9 ottobre, 2025 
alle ore 16:16
