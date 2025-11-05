Marotta di Mondolfo (PU), inaugurato il nuovo sportello Hera Nuova sede per lo sportello luce e gas al servizio di cittadini e imprese del territorio, in via Litoranea, 173

Taglio del nastro la mattina di lunedì 3 novembre, per la nuova sede dello sportello Hera di Marotta, in via Litoranea 173, alla presenza di Alice Andreoni, vicesindaca del Comune di Mondolfo-Marotta, e di Stefano Ioppolo, responsabile vendita mass market e Marco Impiglia, responsabile CRM di Hera Comm Spa.

Il punto vendita ha l’obiettivo di essere un riferimento per cittadini e imprese del territorio per una gestione completa dei fabbisogni energetici, dalla fornitura di luce e gas alle proposte per il risparmio energetico e la decarbonizzazione, fino alle soluzioni per la mobilità elettrica e l’energia rinnovabile.

In occasione dell’inaugurazione, ai clienti che sottoscrivono un nuovo contratto a mercato libero è riservato un bonus di 30 euro per ogni fornitura attivata allo sportello.

La promozione è valida fino al 21 novembre 2025.

Giorni e orari di apertura:

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Dichiarazioni

“Il restyling dello sportello di Marotta rientra in un ampio piano di investimenti sui canali di contatto in tutti i territori serviti: il radicamento territoriale e la vicinanza ai clienti, intesa come relazione diretta e ascolto delle loro esigenze, sono punti di forza del nostro modo di fare impresa, al servizio della comunità. Allo sportello è infatti possibile svolgere tutte le pratiche principali: dalla richiesta di allacciamento alla rete alla firma del contratto; dalle pratiche di subentro alla domanda di agevolazioni, oltre che chiedere informazioni sulle offerte a mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas, comprese le nuove proposte oggetto della campagna di comunicazione andata in onda sulle principali reti” commenta Impiglia.

“Grazie al nuovo design lo sportello evolve assieme ai servizi offerti, che integrano le due commodity, luce e gas, con soluzioni per l’efficienza energetica e anche con nuovi strumenti digitali per semplificare la vita dei clienti e aiutarli a risparmiare” aggiunge Ioppolo.