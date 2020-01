Urbino celebrata dal New York Times "Ha tutto quello che ha la Toscana ma alla metà del prezzo e con la metà dei turisti"

Urbino celebrata dal New York Times. Continua il periodo d’oro delle Marche decantate dalla stampa internazionale. Stavolta è toccato alla celebre testata newyorkese che ha inserito la città delle Marche sua lista delle 52 destinazioni da visitare nell’anno che si è appena aperto. Nell’elenco anche due regioni italiane: la Sicilia ed il Molise.



Tra le mete preferite dal quotidiano nel 2020 alcune sono scontate: come Tokyo, dove quest’anno si svolgeranno le Olimpiadi, o le Bahamas, sempre un paradiso per il turista ma a cui quest’anno serve sostegno per le conseguenze del passaggio dell’uragano Dorian. O ancora la Groenlandia, i cui maestosi ghiacciai sono minacciati dal cambiamento climatico.

Per quello che riguarda Urbino la testata non lesina complimenti: “Urbino ha tutto quello che ha la Toscana – scrive il Times – ma alla metà del prezzo e con la metà dei turisti”.