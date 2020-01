“Otto donne e un mistero” arriva nelle Marche Farà tappa a Corinaldo, Osimo, Fabriano e Fano

Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman sono in scena con la commedia Otto donne e un mistero al Teatro Goldoni di Corinaldo venerdì 24 gennaio, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo sabato 25 gennaio e al Teatro Gentile di Fabriano domenica 26 gennaio nei cartelloni promossi dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione dello Spettacolo e Regione Marche,





Commedia noir del francese Robert Thomas datata 1961, adattata per lo schermo da François Ozon nel 2002 con Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, «Otto donne e un mistero» è portata in scena in questa edizione dal quartetto di grandi protagoniste con la regia di Guglielmo Ferro, le musiche di Massimiliano Pace, le scene Fabiana Di Marco, i costumi di Francoise Raybaud, il disegno luci Aliberto Sagretti per la produzione della Pirandelliana insieme a Compagnia Molière e ABC Produzioni.

In scena con Galiena, Caprioglio, Murino e Gassman gli attori Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri.

La commedia è un ingranaggio perfetto per sedurre lo spettatore contemporaneo e tenerlo con il fiato sospeso, dosando con maestria ironia e giallo.

È Natale, fuori nevica ed è tutto perfetto: i regali sotto l’albero, le luci e le note festose che invadono le stanze. Ogni cosa è intrisa di un persistente profumo da donna, ma di quale delle otto che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato Marcel e tagliato i fili del telefono, trasformando una bella dimora di campagna in una prigione di paura? Quattro donne di talento scuotono il testo con i loro segreti e le loro ambizioni: nessuna complicità e nessuna invidia, ma un solo fine: la loro famelica sopravvivenza.

Otto donnetornerà nuovamente nelle Marche per tre date al Teatro della Fortuna di Fano dal 7 al 9 febbraio.