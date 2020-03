Coronavirus, zona rossa in provincia di Pesaro Urbino: arrivano direttive da Ministero Interno Luciana Lamorgese firma il documento e invita i Prefetti a mettere in campo forze dell'ordine e forze armate per i controlli

Dopo il Decreto del Governo, arriva a cascata la direttiva firmata dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che invita tutti i Prefetti dei territori compresi nella “zona rossa”, che include la Lombardia e altre 14 province, tra cui quella di Pesaro Urbino, a convocare i Comitati per l’Ordine e la Sicurezza e dare il via ai controlli.

Tra le varie direttive per il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus, le quali interessano le vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime ed aeree, l’indicazione ai Prefetti di impiegare le forze dell’ordine e le forze armate per i controlli, quantomeno sui principali punti di accesso a tali territori.

Facile immaginare, per quanto riguarda il caso della provincia di Pesaro-Urbino, territorio delle Marche interessato dalle restrizioni, che arriveranno a sud posti di controllo, finora assenti, in prossimità del ponte sul fiume Cesano, lungo la statale Adriatica, così come nell’entroterra potrebbero essere presidiati gli altri ponti sul Cesano, e sull’A-14 ci si potrebbe trovare ad essere controllati in prossimità dei caselli.

In tutti questi casi, come specificato nella direttiva del Ministero dell’Interno, si potrà passare autocertificando la propria necessità di accedere ai territori in “zona rossa” per motivi residenziali, lavorativi, sanitari. E’ infatti possibile presentare il documento che potete scaricare qui. In mancanza di tale certificato, le forze dell’ordine provvederanno in ogni caso a far rilasciare le opportune dichiarazioni ai cittadini che vorranno accedere alla “zona rossa” o uscirne.