Urbino, convegno giovedì 29 ottobre sul valore dei brevetti per le imprese L'evento è in programma a partire dalle ore 15.00

Numerosi e qualificati gli interventi in programma giovedì 29 ottobre in occasione del convegno organizzato dall’Università di Urbino per diffondere la consapevolezza del valore dei brevetti per le imprese con particolare riferimento al territorio della Regione Marche, informare sullo sviluppo di nuovi trovati e sulle opportunità generate dalla ricerca pubblica accademica e della opportunità di usufruire delle competenze dei ricercatori universitari (forme di collaborazione possibili, proprietà dei risultati, sfruttamento dei risultati).

Sarà anche l’occasione per informare delle opportunità di finanziamento pubblico per le aziende che intendono attivare un percorso di innovazione tutelata da nuovi brevetti o dall’ampliamento del portafoglio brevetti esistente (bandi attivi, vincoli e partecipanti, forme di collaborazione). L’evento è organizzato dall’Università Carlo Bo nel contesto dell’ATS Marche Biobank costituito da PMI e Università marchigiane nato a seguito del bando della Regione Marche “Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020 – Asse 1 – OS 2 – Azione 21.1 “Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo e innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente”.

L’evento ha il patrocinio di Confindustria Marche, Ordine dei Dottori Commercialisti e Ordine degli Avvocati. La partecipazione – gratuita, previa registrazione obbligatoria all’indirizzo www.uniurb.it/biobank – riconosce 3 crediti formativi per Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 2 crediti formativi per l’Ordine degli Avvocati

Questo il programma degli interventi:

15.00 Saluti del Rettore Vilberto Stocchi

15.05 Saluti del Prorettore alla Terza Missione Fabio Musso, Prorettore alle attività di Terza Missione Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

15.10 Presentazione del Prorettore allo Sviluppo Mauro Magnani, Professore ordinario di biochimica e Direttore Sezione di Biotecnologie, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

15.20 I brevetti in Italia e nelle Marche: Giuseppe Salonia Responsabile del Servizio Innovazione e Proprietà Industriale di UNIONCAMERE);

15.50 Innovazione nelle Marche: l’esempio dell’azienda Angelini. Lorenzo Polenzani Head of Scientific Networking & Competitive Intelligence Unit, Research Regulatory & Development (RR&D) Angelini S.p.A.

16.10 Strumenti per le imprese e per il potenziamento dei TTO – Francesco Morgia e Loredana Guglielmetti MISE – Dirigenti Divisione VI e VII della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi

16.30 Discussione

18.00 Chiusura lavori

Per ulteriori informazioni: Ufficio Terza Missione – terzamissione@uniurb.it

da: Università degli Studi di Urbino