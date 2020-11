Le Marche protagoniste del Premio letterario internazionale “La donna si racconta” Previsto anche il Premio "Juniores Study" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo livello

Tornano il Premio letterario internazionale “La donna si racconta” ed il Premio “Juniores Study”, giunti alla XXI edizione, promossi dall’associazione culturale “La donna si racconta” con i patrocini di Fidapa Bpw Italy, del Consiglio regionale delle Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Pesaro e dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in collaborazione con l’emittente televisiva Rossini TV.

Come ormai noto, il Premio letterario internazionale “La donna si racconta” è riservato a donne italiane e straniere, che possono partecipare con una o più opere edite o inedite a tema libero nelle sezioni “Poesia” e “Narrativa”. Previsto anche un “Premio speciale della Città di Pesaro” per elaborati di alto contenuto culturale/ umanitario.

Il Premio “Juniores Study” (Sezioni “Narrativa” e “Poesia”), è invece riservato a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle Marche e vede anche la collaborazione della “Rete di scuole di Pesaro e Urbino” nella divulgazione del premio. La sezione prevede anche due premi speciali “Premio Città di Pesaro” da assegnare a studenti e studentesse che presentino un elaborato di narrativa o poesia sul tema: “Confrontarsi su ciò che sta succedendo, fornendo un’interpretazione del clima e del momento, all’interno di un universo interconnesso e globale”.

“Nella sua lunga storia – evidenzia la presidente del Premio letterario Wanda Tramezzo – questo concorso ha sempre offerto uno spaccato della vita delle donne, mettendo in evidenza le loro storie e le loro passioni. E’ stato anche una cartina di tornasole dei cambiamenti, dei diritti conquistati, del ruolo della donna nella famiglia e nel lavoro, intrecciandosi sempre con l’attualità. La XXI edizione cade nel difficile periodo dell’emergenza Coronavirus e sono certa che, pur essendo il concorso letterario a tema libero, le donne non mancheranno di far sentire, attraverso i loro scritti, le emozioni, sofferenze, battaglie, le loro sensibilità anche su questo terribile momento della nostra vita. Anche le poesie e gli elaborati degli studenti ci consentiranno di ascoltare la voce dei più giovani, costretti loro malgrado ad una riorganizzazione non semplice dell’attività scolastica e del loro vivere quotidiano”.

La quota di partecipazione per il “Premio letterario internazionale La donna si racconta” è di 20 euro per ogni sezione, mentre per il “Premio Juniores Study” la partecipazione è gratuita. Per entrambi i concorsi, gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021, preferibilmente via mail a: ladonnasiracconta20@gmail.com oppure all’indirizzo: Premio Letterario Internazionale “La donna si racconta” (gli studenti dovranno aggiungere “Sezione Juniores Study”), presso Wanda Tramezzo, via Pavese n.1 – 61122 Pesaro (PU), unitamente alla scheda di adesione completata in tutti i campi e, solo per il Premio letterario internazionale “La donna si racconta”, alla copia del bonifico.

I bandi sono pubblicati sulla pagina fb www.facebook.com/ladonnasiracconta insieme alla scheda di adesione.

Per ulteriori info si può inviare una mail a: ladonnasiracconta20@gmail.com o telefonare al numero 339.8145045