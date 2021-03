“Regioni e Stato garantiscano il rientro in classe in sicurezza” L'appello del sindaco di Pesaro Ricci: "Screening a tappeto per tutto il mondo scolastico dopo Pasqua"

«Dopo Pasqua, screening a tappeto per tutto il mondo scolastico». È la proposta del sindaco di Pesaro, presidente Ali e coordinatore sindaci PD Matteo Ricci, che rilancia anche a livello nazionale il monitoraggio di studenti, docenti e personale scolastico «per garantire un ritorno sui banchi in sicurezza, fino al termine dell’anno scolastico».

Un’operazione rodata ed efficace, «che l’Amministrazione ha già messo in campo a Pesaro. Si tratta di un’istantanea che fotografa un momento, per questo va ripetuto più volte». Un monitoraggio periodico che, come sottolinea il sindaco di Pesaro, questa mattina a Rai News 24, «deve essere fatto da Stato e Regioni in tutta Italia perché i ragazzi sono fuori dalla campagna vaccinale».

Fino ai 16 anni, infatti, i ragazzi non saranno vaccinati «e dai 17 ai 20 anni, stando al giusto criterio anagrafico definito dal ministro Speranza, verranno vaccinati quando ormai l’anno scolastico sarà finito. La scuola in sicurezza e in presenza deve essere un impegno del Paese, come ha espresso anche il premier Draghi nel suo insediamento iniziale».

Tamponi veloci, «organizzare in tutta Italia almeno tre screening può garantire la fine dell’anno scolastico il più possibile in presenza».