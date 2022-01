San Costanzo, al teatro della Concordia è la volta di “Sapore di sale grosso” Lo spettacolo, facente parte della rassegna "Teatri d'Autore 2022", si terrà giovedì 20 gennaio

81 Letture Cultura e Spettacoli

Teatri d’Autore 2022, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa giovedì 20 gennaio al Teatro della Concordia di San Costanzo con Sapore di sale grosso, ultimo lavoro del San Costanzo Show con Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli per la regia di Oscar Genovese e Paola Galassi.

Serve qualcosa di grosso per far ripartire lo show-business il teatro e la comicità. I Comici del San Costanzo Show per far ridere il più possibile gli spettatori che stanno assistendo allo show sul palco immaginario dei bagni “Sale Grosso”, sulla riviera adriatica, dovranno ricorrere a tutti gli ospiti possibili per creare qualcosa di “grosso” e rendere l’evento da normale a “storico”. Grazie a un particolare escamotage, gli attori non saranno più soli sul palco, ma alcuni fra i più famosi di tutti i tempi aiuteranno i comici a fare dello show un evento memorabile. Sul palco si alterneranno agli attori della compagnia, improbabili personaggi come Gioachino Rossini, Raffaello Sanzio, Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, Valentina Vezzali, Valentino Rossi e tanti altri che non perderanno l’occasione di partecipare a questa serata storica ai bagni “Sale Grosso”.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Regione Marche e il supporto logistico del Polo didattico 3 di Fano

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387620, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19.

Inizio spettacolo ore 21.15.