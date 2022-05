Stroncato da un malore improvviso: il basket delle Marche piange Andrea Sciarrini La tragedia in casa del 40enne, a Marotta di Mondolfo

Il Basket non solo della zona di Marotta di Mondolfo, ma di tutte le Marche ed oltre, sta piangendo la scomparsa di Andrea Sciarrini, cestista 40enne in forza al Marotta Basket, stroncato da un malore nella tarda serata di sabato 30 aprile.

Il giocatore era rientrato a casa da qualche ora, dopo essere sceso in campo nella sfida tra la sua squadra e l’Urbania, valevole per il campionato di Promozione. Pronti, ma vani, i soccorsi portati ad Andrea Sciarrini, sposato e con due figlie piccole, che non ce l’ha fatta.

Sciarrini, con un passato anche nelle giovanili della Vuelle Pesaro, aveva calcato moltissimi parquet a livello regionale. Conosciuto e ben voluto nell’ambiente cestistico della zona, ora profondamente scosso, si era anche fatto promotore di eventi sempre legati alla sua grande e pure passione: la pallacanestro.