Al via gli interventi per il rifacimento di cinque scogliere sul litorale di Pesaro Si tratta di un investimento da circa 170mila euro

52 Letture Cronaca

«Entro il mese via al rifacimento di cinque scogliere di Sottomonte», a comunicarlo è l’assessore al Fare Riccardo Pozzi che presenta l’intervento di manutenzione straordinaria delle barriere presenti nel tratto compreso tra il civico 84 di strada delle Marche e l’ultima concessione prima della spiaggia libera. «Una prima, importante, risposta a contrasto del fenomeno di erosione che interessa il litorale sud della città» spiega.

L’importo complessivo dei lavori è di 170mila euro, «Il Comune fa la sua parte – precisa l’assessore – aggiungendo ai 127.000€ di contributo Regionale previsti per l’annualità 2022, un co-finanziamento di 43mila euro, in attesa che, nelle prossime annualità, possano arrivare gli altri fondi necessari per completare l’opera, già richiesti alla Regione» e che dunque «si possano realizzare le operazioni anche nelle restanti 4 scogliere inserite nel progetto originario presentato dall’Amministrazione all’ente dorico».

L’obiettivo è il ripristino delle condizioni originarie dell’opera di difesa, «L’Amministrazione sta spingendo per avviare il cantiere, procedere con il rifiorimento delle scogliere e concludere le operazioni entro l’anno».