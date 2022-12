Successo del progetto “Dorothy2” promosso dal Liceo artistico “Apolloni” di Fano L'istituto scolastico si è classificato al primo posto nelle Marche

La nostra scuola è risultata al primo posto nelle Marche come istituzione scolastica aggiudicatrice del finanziamento nazionale del “Piano delle Arti 2022”, con il progetto fotografico Dorothy2. Il progetto che si configura come il proseguimento del primo progetto Dorothy del 2015, ideato e sviluppato con l’uff. stampa del Teatro della Fortuna di Fano (Andreina Bruno), prevede una prima fase di formazione fotografica e nello specifico di fotografia di scena per i nostri studenti con la fotografa professionista Cristina Pergolini, alla quale seguirà la documentazione fotografica delle operazioni di allestimento scenico e di tutto il back stage dell’opera lirica “La Traviata” che andrà in scena il 02 e il 04 febbraio 2023 al Teatro della Fortuna di Fano.

Le attività organizzate in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche (Rachele Puglisi) e precedute da una breve formazione musicale di guida all’ascolto tenute probabilmente dal docente del Conservatorio Rossini di Pesaro Luigi Livi e dalla prof.ssa Laura Piermattei cantante lirica (soprano), vedranno i nostri studenti come la giovane Dorothy Gale protagonista del romanzo “Il mago di Oz”, immergersi nel fantastico “mondo nascosto” del teatro e documentare con la propria sensibilità, guidati delle fotografe professioniste Maria Chiara Montesi, Cristina Pergolini e dai docenti Paolo Tosti e Valentina Sammaciccia, gli allestimenti, le prove, la musica, i costumi e i protagonisti interagendo con tutte le figure professionali che operano dietro le quinte per la realizzazione di un evento importante come l’opera lirica.

L’obbiettivo è quello di avvicinare gli studenti alla cultura della musica e del teatro attraverso l’apprendimento del linguaggio fotografico, dalle basi fondamentali fino alla post produzione delle immagini e all’allestimento di un evento espositivo finale.

da: Liceo Artistico “Apolloni” di Fano