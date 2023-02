Il teatro della Concordia di San Costanzo ospita “La nascita del Giullare” Lo spettacolo, tratto da "Mistero buffo" di Dario Fo e Franca Rame, andrà in scena giovedì 9 febbraio

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa giovedì 9 febbraio alle ore 21.15 al Teatro della Concordia di San Costanzo con La nascita del Giullare con Matthias Martelli regia di Eugenio Allegri.

La nascita del giullare è una delle “giullarate” più rappresentative di Mistero Buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo. La storia è emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù Cristo, che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico e satirico la sua storia di reietto, e denunciare le violenze che era costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze. Matthias Martelli ed Eugenio Allegri hanno accettato la scommessa di riproporre il celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, lavorando nel segno di una fedeltà all’originale che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia restituire lo spirito agli spettatori contemporanei.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548,Tipico.Tips Pesaro, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, biglietteria del Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19.