La rassegna “Teatri d’Autore” continua domenica 12 febbraio a Gradara In programma "Dell'amore, della parola e di altri tormenti" di e con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con dei Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa domenica 12 febbraio al Teatro Comunale di Gradara con Dell’amore, della parola e di altri tormenti di e con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara.

Nella settimana dedicata all’amore un recital ideato dalla poetessa Laura Corraducci che ripercorre in modo poetico e narrativo le intense e tormentate storie d’amore di celebri poeti che, con il loro talento, hanno marcato in modo fortissimo la letteratura e la poesia del secolo scorso: l’inglese Ted Hughes e l’americana Sylvia Plath, l’americano Raymond Carver e la poetessa Tess Gallagher, uno dei più straordinari poeti italiani del Primo Novecento, Dino Campana e la bellissima Sibilla Aleramo e infine l’amore fra Giovanni Raboni e Patrizia Valduga. Il filo conduttore dello spettacolo è la poesia declinata nella sua forma più elevata per raccontare il tormento, la tenerezza, la passione e la follia nelle opere e negli amori di questi grandi autori. Le parole e i versi dei poeti saranno accompagnati dalla suggestione delle immagini e delle musiche.

A seguire nel foyer del teatro sarà possibile degustare un aperitivo curato dalla Pro Loco di Gradara al costo di 5 euro, prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al numero 340 143 6396 indicando nome/n partecipanti e data dell’evento.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 17.