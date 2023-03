Al teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo va in scena “Ciao amore Ciao” Venerdì 10 marzo alle 21.15

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, prosegue i suoi appuntamenti venerdì 10 marzo al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo alle ore 21.15 con Ciao amore Ciao. Un’inchiesta su Luigi Tenco di Asini Bardasci con Filippo Paolasini, Lucia Bianchi, Alessandro Centolanza, Lucio Matricardi e Andrea Jimmy.

Ciao amore ciao, spettacolo incentrato sulla storia del cantautore Luigi Tenco, si muove tra musica, parole e ricerca storica attorno alla figura del musicista, racconto della vita di un cantautore romantico e dannato, il suo sguardo glaciale, così vero da renderlo diverso dai colleghi dello star system della musica italiana del tempo. Lugi Tenco era necessario, un bersaglio semplice su cui sparare. Il suo è stato un suicidio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in vita abbia donato a tutta la musica italiana un’immensa eredità artistica e per certi versi offuscata da quell’incredibile incidente del 27 gennaio del 1967.

Lo spettacolo ha un taglio cinematografico e la narrazione è sempre unita a momenti in cui la messa in scena entra in “quarta parete”, evocando emozioni e atmosfere di quegli anni. Ciao amore ciao è portato in scena da Filippo Paolasini che in un gioco di metamorfosi entra ed esce dalle vesti del cantante per raccontare una storia difficile e travagliata, con Lucia Bianchi che impersona tutte le donne della vita di Tenco, dalla madre a Dalida ed infine la band dei musicisti con Alessandro Centolanza, Gianluca Padalino e Andrea “Jimmy” Catagnoli che concorrono alla forza dello spettacolo.

Dopo San Lorenzo in Campo lo spettacolo sarà ancora in scena nelle Marche il 12 e 13 marzo al Teatro Feronia di San Severino Marche, il 16 marzo a Montecarotto nella rassegna organizzata da ATGTP e AMAT, il 17 marzo al Teatro Perugini di Apecchio.

Venerdì 10 marzo, dalle ore 20 nel foyer del Teatro di San Lorenzo in Campo Aperitivo a Km0 a cura della Pro Loco di San Lorenzo in Campo, costo 5 euro, prenotazioni 0721 849053 e WhatsApp 389 9721152.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (da 8 a 15 euro) presso biglietterie circuito vivaticket, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 387548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 19.