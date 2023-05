Sabato 6 maggio concerto-spettacolo al teatro Apollo di Mondavio In scena alle ore 21.15 "Cattivi bambini"

110 Letture Cultura e Spettacoli

Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa sabato 6 maggio al Teatro Apollo di Mondavio con lo spettacolo Cattivi Bambini di e con Nicholas Ciuferri.

Lo spettacolo offre un percorso attraverso la rilettura e riscrittura in chiave attuale e distopica di alcune fiabe o storie per bambini tradizionali (più la creazione di alcune) da parte di Nicholas Ciuferri, otto storie e diversi brani musicali inediti per far emergere aspetti della contemporaneità in maniera diretta e talvolta cruda tramite lo strumento della fantasia, dello humor nero e di immagini tanto vivide quanto plausibili. In questo modo Alice nel paese dei balocchi parla di una ragazza di borgata intrappolata tra conoscenze dedite allo spaccio e modelli culturali votati alla società dell’immagine (più che dell’immaginazione); Phinocchio è un ragazzo che lotta per tutto il tempo tra l’accettazione del suo corpo e la volontà di cambiarlo in un ambiente omotransfobico.

A dare nuova vita e musica alle storie, sono sul palco come corpi e strumenti in campo Daniele Celona, Paolo Di Gioia, Michele Petrucci e Michele Cera. Ogni racconto e ogni canzone vede l’artista Michele Petrucci illustrare e interpretare una storia dal vivo creando un’immagine che completa un percorso fatto di parole, note e arte figurativa.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti (posto unico numerato 10 €) presso biglietterie circuito vivaticket, biglietteria Teatro Sperimentale Pesaro tel. 0721 3877548, biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750, il giorno stesso dello spettacolo nella biglietteria del teatro dalle ore 15. Inizio spettacolo ore 21.15.