Ad Urbino la terza tappa del ciclo incontri “A confronto per l’agricoltura di domani”, promosso dal PSR Marche Venerdì 26 maggio presentazione dei Bandi agroambientali e di sostegno all'agricoltura biologica

“A confronto per l’agricoltura di domani“, il ciclo di incontri organizzati sul territorio da Regione e Programma di Sviluppo Rurale Marche continua nel suo percorso con l’obiettivo di condividere la visione strategica della Regione Marche per il futuro del sistema rurale marchigiano, proporre una riflessione sul rinnovato contesto dello sviluppo rurale regionale e presentare i nuovi bandi aperti e di prossima emissione che rappresentano un’opportunità concreta rivolta ad agricoltori e allevatori per realizzare progetti innovativi e sostenibili.

L’obiettivo del ciclo di incontri è illustrare il futuro dei nuovi bandi anche alla luce dei risultati della vecchia programmazione, presentare le nuove emissioni e fornire al contempo alcune anticipazioni sulla nuova programmazione 2023 – 2027, per evidenziarne gli aspetti di continuità e di innovazione.

Tante quindi le novità del settore rurale, uno dei più vitali del sistema produttivo marchigiano, le cui potenzialità di crescita offrono interessanti e positive ricadute per tutta l’economia regionale.

La prossima data è quella di Urbino, venerdì 26 maggioalle ore 17.30, che sarà dedicata alla presentazione dei Bandi agroambientali e di sostegno all’agricoltura biologica.

Alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini che introdurrà e concluderà gli incontri, Lorenzo Bisogni – Autorità di Gestione del PSR Marche illustrerà il passaggio alla futura programmazione 2023-2027, mentre i responsabili di misura illustreranno i bandi agroambientali concepiti per garantire le migliori pratiche ambientali e climatiche nell’ambito dello sviluppo rurale e di sostegno all’agricoltura biologica, settore in cui la Regione Marche ha sempre creduto fortemente.

Delle superfici agricole regionali, infatti, il 24% sono già convertite a biologico, avvicinandosi con largo anticipo all’obiettivo fissato a livello comunitario per il 2030 del 25%.

Per le prossime date il calendario prevede il 31 maggio tappa a Tolentino (MC), l’8 giugno a Cingoli (MC), il 22 giugno a Roccafluvione (AP), per poi concludersi il 23 giugno ad Arquata del Tronto (AP), sempre con inizio alle ore 17.30.

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, previa iscrizione; per quanti non potranno partecipare è prevista la diretta on line sui canali social del PSR Marche, Facebook e YouTube.