Tappe ad Ascoli Piceno e Cantiano per il progetto “Marche Grandi Storie in circo!” Rispettivamente giovedì 28 e venerdì 29 settembre

Marche Grandi Storie in circo!, progetto promosso da AMAT, Regione Marche, MiC e i Comuni di Ascoli Piceno, Cantiano e Tolentino, dopo il successo dell’avvio a Tolentino prosegue giovedì 28 settembre alla Cave Cavam di Ascoli Piceno (Rosara) e venerdì 29 settembre in Piazza Luceoli a Cantiano.

Il progetto intende raccontare la dimensione urbana e la vocazione globale della regione attraverso la proposta di uno spettacolo-evento dedicato ai marchigiani più illustri (Rossini, Leopardi, Raffaello) in luoghi particolarmente significativi dal punto di vista storico, artistico e sociale. Le storie Rossini, Leopardi e Raffaello vanno a comporre un mosaico suggestivo capace di restituire agli spettatori emozioni e divertimento intelligente grazie alla storica Compagnia dei Folli, meravigliosi artigiani dell’arte circense a cui è affidata la produzione dell’evento dal titolo Armonie. Note, parole, pennelli: Rossini, Leopardi, Raffaello. Lo spettacolo unisce la musica, la poesia, la pittura e l’esperienza del teatro di strada e dell’arte celeste della Compagnia dei Folli in un’esperienza multi sensoriale unica, una preziosa opportunità per immergersi nell’opera di tre maestri senza tempo. Esecuzioni dal vivo delle composizioni più celebri del grande Gioachino Rossini fanno da cornice alle sorprendenti coreografie acrobatiche della Compagnia dei Folli. Attori danno vita alle parole profonde e poetiche delle poesie più iconiche di Giacomo Leopardi, mentre i danzatori interpretano le sue poesie attraverso passi di danza. A Raffaello Sanzio è dedicata una straordinaria proiezione multimediale delle sue opere d’arte più celebri che prendono vita attraverso l’uso magistrale della tecnologia visiva, immergendo lo spettatore all’interno delle sue opere più note.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata al numero 071 2072439, inizio ore 21. Informazioni su www.amatmarche.net.