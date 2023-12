Luca Bizzarri porta il suo “NonHannoUnAmico” a Porto San Giorgio e Urbino Lo spettacolo del comico genovese avrà luogo rispettivamente nelle serate di sabato 16 e domenica 17 dicembre

132 Letture Cultura e Spettacoli

Luca Bizzarri è in scena con il suo NonHannoUnAmico, scritto con Ugo Ripamonti e ispirato dall’omonimo podcast, al Teatro Comunale di Porto San Giorgio sabato 16 dicembre (ore 21.15), secondo titolo in programma nel cartellone, e al Teatro Sanzio di Urbino, per l’apertura di cartellone, domenica 17 dicembre (ore 21), nuovo appuntamento delle stagioni dei due teatri realizzate dai rispettivi Comuni e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche. Il podcast Non Hanno Un Amico edito da Chora Media ha riscosso e tutt’ora riscuote un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo.

Esattamente come nel podcast – nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese – ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro di Non Hanno Un Amico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto di noi, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un’ora di racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere. Caratterizzato da un allestimento essenziale per lasciare che siano la parola e le risate a riempire tutti gli spazi, anche fisici, del teatro.

Biglietti: a Porto San Giorgio biglietto di posto unico – intero 20 euro, ridotto 15 euro – in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale (tel. 392/4450125) il giorno di spettacolo dalle ore 18; a Urbino biglietti da 20 a 10 euro a seconda dei settori, con riduzioni, in vendita alla Biglietteria del Teatro Sanzio (tel. 0722/2281), il giorno precedente la rappresentazione (orario 11-13 e 16-20) e il giorno di spettacolo dalle 16. Biglietti per entrambi i teatri anche nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com.

Informazioni AMAT tel. 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21,15 a Porto San Giorgio, ore 21 a Urbino.