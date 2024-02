Case per famiglie a Macerata: 3 soluzioni abitative perfette Villetta in periferia. Appartamento in zona Cavour. Zone emergenti

Negli ultimi anni sono molti coloro che hanno riscoperto il piacere di vivere lontano dalle grandi metropoli. Il merito è in parte dello smart-working, che oggi permette di lavorare a distanza, scegliendo dove vivere non più in base al lavoro, ma a seconda delle proprie esigenze.

Macerata, tra i capoluoghi della regione Marche, rappresenta un buon compromesso tra chi vuole allontanarsi dalla frenesia cittadina avendo ugualmente accesso a un gran numero di servizi. Abbiamo elencato alcuni suggerimenti utili sia per chi vorrebbe trasferirsi qui con tutta la famiglia, sia per coloro che sono cresciuti a Macerata e vorrebbero comprare una nuova casa in cui vivere.

Non dimenticate che con le agenzie immobiliari a Macerata potete scoprire numerose soluzioni abitative, accompagnati da esperti che conoscono il mercato immobiliare del territorio.

Villetta in periferia

Uno degli aspetti da tenere in considerazione è la grandezza di Macerata. La città è un capoluogo di provincia con circa 40mila abitanti, e si estende per pochi chilometri, rendendo possibile andare da una parte all’altra della città in pochissimo tempo. Inoltre non è presente molto traffico, rendendo anche le vie centrali piuttosto scorrevoli.

Per questo, se avete una famiglia numerosa e desiderate avere molto spazio a disposizione, potreste pensare di acquistare una villetta in periferia, senza dover necessariamente vivere in centro. Nelle zone che circondano Macerata si possono trovare numerose aree residenziali con villette mono o multifamiliari, dotate spesso di ampi giardini dove poter trascorrere il proprio tempo libero durante la bella stagione.

Il nostro suggerimento è di valutare in quale zona cercare anche in funzione delle arterie stradali presenti. La Strada Provinciale 77 attraversa Macerata, dividendola in due, ed è una delle migliori opzioni per arrivare in centro partendo dalla periferia.

Appartamento in zona Cavour

Se invece preferite vivere il più possibile vicino al centro, ma con costi di solito più bassi, potreste pensare di prendere casa in zona Cavour. Si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza di molti spazi verdi, l’ideale per chi ha dei bambini e vorrebbe passare del piacevole tempo libero fuori dalle mura casalinghe.

Dalle parti di Cavour sono disponibili molti appartamenti caratterizzati da una metratura decisamente ampia, l’ideale per chi vuole far sì che ogni membro della famiglia abbia i suoi spazi.

Ci sono tutti i servizi di cui si può avere bisogno, dalle scuole agli uffici postali, senza dimenticare farmacie e attività commerciali di vario genere. Il centro storico si può raggiungere anche a piedi. Consigliamo questa zona a coloro che vorrebbero usare l’auto il meno possibile.

Zone emergenti

Non bisogna dimenticare che Macerata ha alcuni quartieri che stanno progressivamente emergendo, grazie alla costruzione di nuovi edifici che rispettano tutti i dettami relativi a una maggiore efficienza energetica. Per coloro che in questo periodo stanno cercando un nuovo immobile consumare meno è spesso una delle priorità. Sono appartamenti realizzati da poco, che non necessitano di ristrutturazioni e che per questo consentono a chiunque di trasferirsi in tempi rapidi.

Le agenzie immobiliari del luogo sono pronte a darvi una mano nel cercare proprietà di questo tipo.