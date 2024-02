Doppio appuntamento a Fano e Urbania con la rassegna teatrale “Andar per fiabe” In programma domenica 25 febbraio gli spettacoli "Pollicino Show" e "Pinocchio"

Domenica 25 febbraio doppio appuntamento con Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con il contributo della Provincia di Pesaro e Urbino e il sostengo del MiC e della Regione Marche.

Al Teatro della Fortuna di Fano, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna e il Comune di Fano, la scena è per Pollicino Show di Artemis Danza, coreografia e interpretazione di Davide Tagliavini, regia di Cinzia Pietribiasi, illustrazioni e oggetti di Giovanni Copelli.

Pollicino è piccolo di statura ma grande nell’astuzia. La sua è una famiglia poverissima. Ha sei fratelli e i genitori a stento riescono a provvedere per tutti. Il padre, allora, decide di lasciare i figli al loro destino. Una volta soli e perduti nel bosco, Pollicino e i suoi fratelli supereranno pericoli e imprevisti. Grazie all’immaginazione e al coraggio, il piccolo eroe riuscirà a salvare tutti e a fare della sua storia uno spettacolo per i teatri di tutto il mondo.

La pièce Pollicino Show rilegge i temi classici della fiaba in chiave contemporanea. Combinando coreografie, video, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici, sia i piccini che i grandi verranno coinvolti in una storia appassionante e misteriosa, capace di divertire e far sognare.

A Urbania protagonista al Teatro Bramante è Pinocchio di Gek Tessaro. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, Gek Tessaro dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi, il gioco poetico del disegno dal vivo incrociato alla musica restituisce il viaggio sognante e lirico di una delle più belle fiabe di tutti i tempi. Un percorso suggestivo che diventa anche omaggio a Fiorenzo Carpi, autore della colonna sonora dell’indimenticabile Pinocchio di Comencini. Una storia intramontabile alla quale l’irriverente Gek Tessaro si prende la libertà di cambiare il finale.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, botteghino Teatro della Fortuna 0721 800750, Tipico.tips 0721 34121, Iat di San Costanzo 0721 1799060, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, circuito vivaticket anche on line, il giorno stesso dello spettacolo a Urbania nella biglietteria del Teatro Bramante dalle ore 16.

Inizio spettacoli ore 17.