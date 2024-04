Appuntamento con Luca Ward al teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo In scena venerdì 5 aprile "Il talento di essere tutti e nessuno"

75 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 5 aprile al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con Luca Ward in Il talento di essere tutti e nessuno, testo e regia di Luca Vecchi, prosegue Teatri d’Autore, stagione nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino.

Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio, Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Nello spettacolo in scena a San Lorenzo in Campo racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e racconta del rapporto conflittuale che ha con esso. La persona, l’individuo, l’artista. Figure spesso inconciliabili ma che, quando hanno la fortuna di sovrapporsi, lo fanno dando l’opportunità di scorgere una meravigliosa visione d’insieme, lo scorcio di un disegno più grande di quanto appaia ad uno sguardo superficiale e poco attento.

Il talento di essere tutti… la fortuna di essere nessuno. La capacità e la benedizione di essere all’altezza di emergere e spiccare come la fortuna di potersi divincolare muovendosi suadenti nell’ombra, strisciando nelle orecchie degli spettatori per concedersi il lusso, poi, di dissolversi, di poter scomparire, proprio come fa un prestigiatore o un marinaio in mare aperto o nel profondo degli abissi, per raggiungere il cuore dell’individuo grazie al suono avvolgente della sua inconfondibile voce.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721 849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti da 8 a 15 euro presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo la biglietteria del Teatro Tiberini sarà aperta dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.