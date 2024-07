Fossombrone, in arrivo 45mila euro per la promozione digitale della città L'assessore Romiti: "Una nuova esperienza digitale per esplorare, scoprire e sostenere il nostro meraviglioso territorio"

L’Amministrazione Berloni ha ottenuto un finanziamento di 45.000 euro per innovare i servizi digitali turistici grazie al Bando Servizi Digitali della Regione Marche, finanziato con fondi Fesr 2021-2027 e senza alcun cofinanziamento.

“Vivi Fossombrone, viaggio digitale tra patrimonio culturale, tradizioni, creatività e valorizzazione del commercio locale” è un ampio progetto costituito da più azioni volte alla creazione ed allo sviluppo di uno strumento unico di navigazione digitale del territorio forsempronese necessarie per mappare e promuovere sia i punti di interesse turistico e culturale sia gli attori economici della città. Nascerà quindi un’applicazione ad hoc con appositi itinerari tematici e contenuti multimediali originali, anche in realtà virtuale e aumentata, e con testi multilingua. Non solo, per uniformare la promozione e creare una forte rete di stakeholders, verranno installati tutta una serie di totem e vetrofanie esclusive in diversi luoghi della città al fine di agevolare la fruizione del nuovo applicativo e dare davvero l’opportunità di “vivere Fossombrone” in tutta la sua bellezza.

Il Comune sta puntando tanto sulla promozione e la valorizzazione del turismo, dando il giusto peso alle recenti tecnologie e agli strumenti di nuova generazione per rispondere alle necessità di un turismo sempre più “smart”.

«”Vivi Fossombrone” – dice l’Assessore al Turismo Federica Romiti – sarà una vera e propria rivoluzione per la promozione della città, una nuova esperienza digitale per esplorare, scoprire e sostenere il nostro meraviglioso territorio. Tanti punti di interesse sia turistici che commerciali con un unico strumento di navigazione territoriale, legato ai cluster del nostro brand Fossombrone Città Felice.

Verrà dato grande spazio alle nuove tecnologie della promozione turistica, utilizzando la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale. Daremo a tutti i visitatori, e anche ai forsempronesi, una diversa prospettiva di alcuni dei più affascinanti beni culturali: ammireremo il nostro Parco Archeologico come non l’abbiamo mai visto, tornando indietro nel tempo!

L’assessorato al Turismo, dall’inizio del 2024, sta lavorando alacremente per portare Fossombrone al centro di un flusso turistico importante come quello marchigiano, cercando sempre maggiormente una promozione dell’intera area.

Dal mese di luglio partirà anche la novità della bigliettazione dei musei online su Liveticket, un servizio che non c’era mai stato a Fossombrone, e che permetterà di acquistare i biglietti per entrare nelle nostre strutture da qualsiasi parte del mondo.

I numeri delle presenze turistiche sono in forte crescita in questi primi sei mesi dell’anno, segno che la strada è quella giusta e questo nuovo strumento di promozione digitale sarà un grande ausilio per poter scoprire, conoscere e visitare la nostra città».

La finalità ultima del progetto “Vivi Fossombrone” è dotare la città di uno strumento semplice da utilizzare ma in grado di aumentare la valorizzazione del turismo, del commercio, dell’enogastronomia e dell’artigianato. Uno strumento open source, free entry, completo ed espandibile.

Il turista potrà scoprire ogni luogo di interesse mappato e georeferenziato. Nelle schede informative gli utenti troveranno testi esplicativi, immagini di approfondimento, informazioni utili per prenotazioni e contenuti multimediali. Verranno addirittura suggeriti punti di interesse vicini e simili ad ogni luogo grazie all’intelligenza artificiale.

Si tratta quindi di una vera e propria svolta per Fossombrone, che verrà annoverata tra i cosiddetti “Borghi digitali diffusi” per rimanere al passo coi tempi e far “esplodere” ovunque le immense possibilità di accoglienza della città.