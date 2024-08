Pesaro, importanti novità per le case popolari Erap di via Petrarca Al via interventi per rendere autonomi i riscaldamenti di circa 40 alloggi

Dal Comune di Pesaro arriva il via libera agli interventi di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento delle case popolari, in gestione all’Erap Marche, di via Petrarca.

«Un lavoro di straordinaria manutenzione importante, che permetterà di rendere autonomi i riscaldamenti di circa 40 alloggi popolari a Muraglia», hanno spiegato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora. Un progetto del valore complessivo di 250mila euro, la cui esecuzione sarà curata direttamente da ERAP Marche, mediante l’utilizzo di “fondi CER- Comunità Energetiche Rinnovabili”. «La soluzione degli impianti centralizzati non è adatta dove ci sono situazioni socio-economiche precarie e molto differenti. Questa procedura consentirà di rispondere, su più fronti, alle esigenze degli inquilini. Da una parte l’intervento consentirà di passare da un impianto centralizzato a quaranta impianti autonomi, ciò vuol dire che ogni nucleo familiare potrà gestire i propri consumi e le spese. Dall’altra parte c’è l’aspetto economico, perché l’ammodernamento del sistema di riscaldamento consentirà di risparmiare fino al 30% rispetto all’impianto attualmente previsto ».

Il sindaco Biancani, sottolineando l’importanza dell’atto approvato dalla Giunta, ha ricordato come: «Il problema casa negli ultimi anni si è aggravato per il peggioramento della situazione economica di tante famiglie, a causa dell’inflazione, del caro bollette, così come di eventi meteo sempre più impattanti. Per questo serve sistemare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come in questo caso anche attraverso la riqualificazione degli impianti di riscaldamento. Resto convinto che progettare e realizzare impianti di riscaldamenti condominiali in edifici di residenza pubblica sia un errore, anche alla luce di quello che è successo negli ultimi anni, dove spesso si è costretti a chiudere i riscaldamenti di tutti a causa di pochi morosi».

Le modalità e le tempistiche degli interventi verranno spiegate ai residenti in un’assemblea pubblica che si terrà a settembre al Centro Socio Culturale Salice Gualdoni di via Petrarca.