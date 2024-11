La grande danza internazionale in scena al teatro della Fortuna di Fano Da venerdì 22 a domenica 24 novembre

Appuntamento con la grande danza internazionale a FANOTEATRO, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC.

Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde in scena da venerdì 22 a domenica 24 novembre è un’opera dedicata al tema dell’origine della cultura mediterranea, un lavoro definito dalla stampa internazionale “spettacolare, sublime e superlativo”. Con questo spettacolo, il coreografo franco-algerino Hervé Koubi ha concepito un gioiello che unisce la potenza ipnotica della parata da guerra e la precisione del balletto classico, portando agli occhi del pubblico ciò che di più affascinante c’è nell’incontro fra culture e religioni.

Hervé Koubi porta sul palco la paura ancestrale dello straniero, dell’altro da sé, per rivelare infine la raffinatezza delle culture ‘barbare’. Sulla scena un esercito di guerrieri si trasforma in corpo di ballo o coro d’opera. I danzatori fanno vorticare le loro gonne come dervisci, brandendo lame e coltelli al suono della musica di Mozart e Fauré, mescolata con ipnotiche melodie tradizionali algerine in un dialogo con il patrimonio musicale e spirituale dell’occidente. Si evoca un’intera umanità di barbari: Persiani, Celti, Greci, Vandali e Babilonesi. Quasi delle apparizioni da tempi remoti e oscuri che hanno influenzato quel grande crocevia di culture che è il Mediterraneo. Elementi storici e culturali che si mescolano con il linguaggio della breakdance e dell’hip hop, reinventandosi in maniera spettacolare.

Traendo la sua forza creativa dalla cultura mediterranea e in particolare dalle radici algerine del suo fondatore e coreografo, la Compagnie Hervé Koubi si è rapidamente guadagnata fama internazionale, combinando danza urbana e contemporanea con potenti immagini che evocano dipinti Orientalisti e una coreografia ispirata e originale. Koubi è celebrato in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia a New York dove la compagnia è più volte stata in tournée.

Dottore in farmacia e biologo, Koubi ha proseguito la sua formazione come ballerino e coreografo presso la Facoltà di Aix Marsiglia. Formatosi all’ International Dance Centre Rosella Hightower di Cannes, poi all’Opera di Marsiglia, ha lavorato con Jean-Charles Gil, Jean-Christophe Paré, Emilio Calcagno e Barbara Sarreau tra gli altri. Nel 1999 entra a far parte del Centre Chorégraphique National de Nantes. In seguito collabora con Karine Saporta al Centre Chorégraphique National de Caen e Thierry Smits Compagnie Thor a Bruxelles.

Con FANOTEATRO torna Oltre la scena, incontri con le compagnie protagoniste degli spettacoli, sabato alle ore 18.30 con ingresso libero al Teatro della Fortuna.

Creazione musicale a cura di Maxime Bodson, arrangiamenti di Guillaume Gabriel, luci di Lionel Buzonie, costumi e accessori di Guillaume Gabriel con l’assistenza di Claudine G-Delattre, coltelli di Esteban Cedres, maschere gioiello realizzate con il sostegno e con i migliori cristalli Swarovski Elements.

Informazioni e botteghino 0721 800750, www.teatrodellafortuna.it, AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.