Frida Bollani in anteprima nazionale al Teatro Comunale di Cagli Accompagnata da Mark Glentworth, venerdì 7 marzo salirà sul palco per il tour "Semplicemente Frida"

Venerdì 7 marzo Frida Bollani è al Teatro Comunale di Cagli per la data in anteprima nazionale del tour “Semplicemente Frida” con il percussionista inglese Mark Glentworth, secondo fuori abbonamento del cartellone promosso da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’Unione Montana Catria e Nerone.



Classe 2004, figlia d’arte, Frida Bollani Magoni comincia a studiare pianoforte a 7 anni con il maestro Paolo Razzuoli. Talento raro, si è spesso esibita a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani). Nelle celebrazioni del 2 giugno 2021 al Quirinale, oltre alla toccante interpretazione dell’Inno nazionale, Frida ha affascinato il pubblico con una sua versione del capolavoro di Lucio Dalla Caruso e con una bellissima interpretazione di La Cura di Franco Battiato, scomparso pochi giorni prima.

In questo tour Frida è affiancata dal percussionista e compositore britannico Mark Glentworth. A metà degli anni ’70 il più giovane percussionista ad aver frequentato il prestigioso Royal Northern College of Music di Manchester, Glentworth spazia dalla composizione per orchestra alla musica leggera. Dal 1983 l’artista collabora con il regista e drammaturgo Steven Berkoff e nella lunga e prestigiosa carriera ha lavorato con l’attore Sir John Gielgud, con il compositore Sir Peter Maxwell Davis e il suo ensemble Fires Of London, con l’Orchestra Sinfonica della BBC e con la London Sinfonietta.

Biglietti botteghino del Teatro Comunale (tel. 338/2812334), ticket store del circuito AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Informazioni Comune di Cagli, Ufficio Cultura 0721 780797, AMAT (tel. 071/2072439, lunedì – venerdì orario 10 – 16) amatmarche.net; botteghino del Teatro Comunale (tel. 338/2812334, orario 17-19.30 nei giorni di apertura).

Inizio ore 21.