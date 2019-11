Boom di presenze nel pesarese per le prime iniziative in vista del Natale Da Candelara a Frontone, passando per Mombaroccio, Gradara e Pesaro, migliaia di persone

Boom di presenze per il primo fine settimana di sabato 23 e domenica 24 novembre, de “Il Natale che non ti aspetti”, l’evento diffuso organizzato dalle Pro Loco della provincia di Pesaro e Urbino, in collaborazione con Regione Marche e provincia di Pesaro e Urbino.

Sono stati 6mila, i visitatori che hanno fatto tappa a “Candele a Candelara”; in 4mila (dati della sola domenica) quelli che hanno ammirato i mercatini del “Natale a Mombaroccio”; migliaia anche i turisti che hanno assistito allo spettacolo di luci che ha illuminato la rocca di Frontone per il “Castello di Natale”.

Buona la prima anche per i “Mercatini di Santa Caterina” allestiti nelle viuzze del borgo di Orciano di Pesaro; per gli eventi di Gradara e per la inaugurazione del “Natale in Centro – Pesaro nel cuore”.

“Siamo entusiasti di questo primo fine settimana – ha detto Damiano Bartocetti, presidente del comitato provinciale delle Pro Loco -. È un successo mai registrato, fino ad ora, nel weekend inaugurale de ‘Il Natale che non ti aspetti’ che ha accolto pullman provenienti da tutta Italia e ricevuto una miriade di complimenti, arrivati anche tramite i social, per l’organizzazione e la proposta innovativa dei nostri mercatini, che si attestano come evento natalizio più importante del centro Italia”.

Si replica il prossimo fine settimana (30 novembre, 1° dicembre).