Concerto di Natale al teatro Rossini di Pesaro per l’Orchestra Filarmonica Marchigiana La FORM, accompagnata da Massimo Quarta e Alessandro Bonato, si esibirà domenica 13 dicembre alle ore 19.00

78 Letture Cultura e Spettacoli

La FORM, “Colonna sonora delle Marche”, insieme a Marche Concerti per il Concerto di Natale. L’appuntamento con la musica, in streaming, è per domenica 13 dicembre alle ore 19.

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, che in questi giorni è tornata a provare al Teatro La Fenice di Senigallia, è lo storico partner del network regionale che riunisce le tre società dei concerti marchigiane sostenute dal FUS: la Società Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona, l’Associazione musicale Appassionata di Macerata, e l’Ente Concerti di Pesaro.

Domenica 13 dicembre, sul palco del Teatro Rossini di Pesaro, saliranno l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il violinista Massimo Quarta e il direttore Alessandro Bonato, vincitore del 3° premio assoluto alla The Nicolai Malko Competition for young conductors 2018 che, già il 20 giugno scorso, a pochi giorni dalla riapertura dei teatri dopo il lungo digiuno musicale dovuto alla prima ondata della pandemia, diresse la FORM a Osimo, in uno dei primissimi concerti in Italia a segnare la ripresa culturale del nostro Paese, con il pubblico in sala.

Sul concludersi di questo 2020 che doveva celebrare con migliaia di appuntamenti nel mondo Ludwig van Beethoven, nel 250° anniversario dalla nascita (16 dicembre 1770), e a cui la FORM ha dedicato la sua stagione sinfonica, i protagonisti sul palco eseguiranno l’unico Concerto per violino, op. 61, scritto dal genio tedesco, e, a seguire la brillante e luminosa Sinfonia n. 4 op. 90, “Italiana” di Felix Mendelssohn.

Il concerto sarà trasmesso gratuitamente sul canale YouTube di Marche Concerti, e su quelli FB delle singole associazioni.

Il cartellone di Marche Concerti vede la FORM protagonista anche lunedì 26 aprile 2021. In questo caso l’Orchestra, diretta da Yves Abel, si esibirà con il pianista Benedetto Lupo, considerato dalla critica internazionale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione. In programma un’opera imponente di Johannes Brahms: il Secondo concerto per pianoforte e orchestra op. 83.

Info: www.filarmonicamarchigiana.com.