Traffico internazionale di droga tra Italia, Marocco e Hong Kong: dieci arresti L'operazione dei Carabinieri di Milano ha toccato anche le province di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno

A conclusione di indagini andata avanti per più di quattro anni, i Carabinieri del comando provinciale di Milano hanno tratto in arresto dieci persone appartenenti a un gruppo criminale operante sul territorio nazionale.

L’organizzazione in questione, secondo i dati raccolti dai militari, avrebbe smerciato sostanze stupefacenti per un valore complessivo di decine di milioni di euro. Dall’Italia, il denaro contante era inviato ad Hong Kong tramite dei voli intercontinentali; successivamente, i soldi venivano trasferiti in Marocco per essere reinvestiti in attività legali o nell’acquisto di altra droga.

Il blitz delle forze dell’ordine è andato in scena nelle province di Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Milano, Bari, Bergamo, Brindisi, Pavia. Dall’inizio delle indagini a oggi, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro ben 720 chilogrammi di varie sostanze illecite, tra cui marijuana, hashish, cocaina e MDMA.