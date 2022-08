Doppio appuntamento nel Pesarese con la rassegna “Alte Marche Altra Musica” Martedì 9 agosto a Cantiano, mercoledì 10 a Piobbico

Prosegue il viaggio di ALTE MARCHE ALTRA MUSICA che dopo aver toccato Sassoferrato e Arcevia, ritorna sull’Appennino pesarese per una curiosa incursione nel jazz proveniente dalla Svizzera.

Il festival itinerante, che ha come main sponsor il Gruppo Hera con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e il contributo di Fondazione Oikos, giunge a Cantiano e a Piobbico, proponendo il giovane trombonista Florian Weiss in due intriganti concerti.

Il primo è previsto il 9 agosto, alle 21,30, in piazzetta Garibaldi a Cantiano. Musica piacevole dalla prima all’ultima nota, che rimane impressa grazie al talento del giovane trombonista Florian Weiss e dei suoi compagni di palco; canzoni che raccontano storie con grande classe . Un progetto dove Africa e Wodoo sono la partenza di un jazz fresco originale che parte da Zurigo per arrivare ad attraversare i cuori dell’Africa nera sbarcata a New Orleans. Sul palco con Weiss anche Linus Amstad (altosax), Valentin Fischer (contrabbasso) e Philipp Leibundgut (batteria).

In occasione del concerto, ci sarà un’apertura straordinaria del Museo archeologico e della Via Flaminia nel Chiostro S.Agostino dalle 17.30 alle 19,30.

Possibilità di fare aperitivo o cena nei tanti locali nel centro storico di Cantiano dove si svolge il concerto, degustando le numerose specialità a base di amarena

Dalla Svizzera con furore, dalle Alpi nel cuore degli Appennini del piccolo borgo Bacciardi di Piobbico, il concerto del 10 agosto (ore 19), sempre in compagnia di Florian Weiss, sarà tutto in acustico per permettere alla musica di unirsi ai suoni della natura.

Tutto il programma dettagliato, ed eventuali variazioni, le trovate sul sito del festival www.altemarche.it INFO: cell 331.7804743,