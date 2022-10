Debutto amaro in campionato per la Fiorini Pesaro Rugby Netta sconfitta per 47-10 per mano della Lazio Rugby

Inizio in salita per la Fiorini Pesaro Rugby, che ha esordito in casa della Lazio Rugby, squadra retrocessa dal TOP10 al termine dello scorso campionato. A Roma sono i padroni di casa della Lazio Rugby ad avere la meglio per 47-10.

I laziali hanno mostrato subito la loro superiorità, facendo valere tutta la potenza della mischia e limitando il gioco dei kiwi giallorossi.

Pesaro parte con grinta guadagnando un calcio di punizione, messo a segno da Lyle Joubert, e portandosi in vantaggio per 0-3. Ma i padroni di casa hanno rapidamente fatto vedere il loro valore sfruttando gli errori e i falli pesaresi. Una serie di drive e touche vicino alla linea di meta giallorossa consentono alla Lazio di portarsi in vantaggio e staccare nettamente i pesaresi.

Pesaro non cede ma fatica nei fondamentali di mischia e touche, riuscendo a trovare la quadra solo a metà del secondo tempo. Una serie di cambi portano grinta e freschezza alla squadra di Allori mentre diminuiscono ritmo e intensità dei padroni di casa. A pochi minuti dalla fine, da un drive, arriva l’unica meta giallorossa della partita.

«La Lazio ci ha dato una bella lezione, è una squadra forte, con molti dei giocatori che l’anno scorso giocavano in massima serie. – Il commento a fine partita del vice allenatore pesarese Paolo Panzieri – Abbiamo tanto da lavorare. Dobbiamo riprendere coraggio e mostrare la nostra grinta. Domenica arriverà al Toti Patrignani la Primavera, è la nostra occasione per voltare pagina e rifarci. Dovremo farci trovare pronti. Ripartiremo dalla grinta e dalla voglia di continuare a lottare fino alla fine che è emersa nel secondo tempo».

S.S. Lazio Rugby 1927 v Pesaro Rugby 47-10 (26-3)

Marcatori: p.t. 5’ cp Joubert (0-3), 10’ m. Gisonni tr Donato D. (7-3), 17’ m. Bonavolontà (12-3), 34’ m. Donato J. Tr Donato D. (19-3), 38’ m. Maina tr Donato D. (26-3) s.t. 43’ m. Gisonni tr Donato D. (33-3), 50’ m. Cruciani tr Donato D. (40-3), 59’ m. Santarelli tr Donato D. (47-3), 78’ m. Acerra tr Joubert (47-10)

S.S. Lazio Rugby 1927: Donato D; Santarelli, Baffigi, Cruciani; Bonavolontà (55’ Giovannini); Bianco, Cristofaro (70’ Bartolini); Donato J. (61’ Pisa); Parlatore (55’ Cannata), Riccioli (cap) (50’ Tomasini), Pannocchia (75’ Leo); Maina (41’ Cordi’), Gisonni, Hilwa (55’ Bianchetti) All. De Angelis

Pesaro Rugby: Stura; De Angelis, Erbolini, Paletta; Venturini (70’ Larrecharte); Joubert, Boccarossa (61’ Cardellini); Antonelli; Villarosa (cap) (65’ Agostini), Tontini; Ruffini (40’ Caroli), Campagnolo (40’ DeLorenzi); Leva (41’ Acerra), Stefanini (40’ Bartolomei), Santino (40’ Dal Pozzo) All. Allori

Arb.: Bertocchi

AA1: Fagiolo

AA2 : Sironi

Cartellini: Al 57’ cartellino giallo a Diego Antonelli (Pesaro Rugby), al 61’ giallo a Richard Paletta (Pesaro Rugby)

Calciatori: Lile Joubert (Pesaro Rugby) 2/2, Daniel Donato (Lazio Rugby 1927) 6/7